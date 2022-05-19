RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Повна лібералізація. Європарламент схвалив скасування мит на експорт з України

Фото: Європарламент схвалив скасування мит на експорт з України (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Європарламент схвалив припинення всіх імпортних мит ЄС на експорт з України на один рік. Таким чином, ЄС хоче підтримати українську економіку в умовах війни з Росією

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення журналіста Рікарда Йозвака в Twitter.

За тимчасову лібералізацію торгівлі проголосували 515 депутатів, проти 32 і 11 утрималися.

"Європарламент щойно проголосував (515 за, 32 проти, 11 утрималися) за тимчасову лібералізацію торгівлі українською продукцією. Рада скоро дасть зелене світло", - написав журналіст.

Якщо Рада ЄС схвалить скасування мит на українські товари, то зміни повністю торкнутися експорту на промислову продукцію, фрукти і овочі.

Раніше Канада скасувала дію наказу про введення антидемпінгових мит у розмірі 77% на металургійну продукцію з України.

Крім того, прем'єр Канади Джастін Трюдо оголосив про скасування на рік всіх торгових мит на товари українських виробників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄвропарламентУкраїна