Повна лібералізація. Європарламент схвалив скасування мит на експорт з України

Європарламент схвалив припинення всіх імпортних мит ЄС на експорт з України на один рік. Таким чином, ЄС хоче підтримати українську економіку в умовах війни з Росією

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення журналіста Рікарда Йозвака в Twitter .

Якщо Рада ЄС схвалить скасування мит на українські товари, то зміни повністю торкнутися експорту на промислову продукцію, фрукти і овочі.

"Європарламент щойно проголосував (515 за, 32 проти, 11 утрималися) за тимчасову лібералізацію торгівлі українською продукцією. Рада скоро дасть зелене світло", - написав журналіст.

За тимчасову лібералізацію торгівлі проголосували 515 депутатів, проти 32 і 11 утрималися.

Раніше Канада скасувала дію наказу про введення антидемпінгових мит у розмірі 77% на металургійну продукцію з України.

Крім того, прем'єр Канади Джастін Трюдо оголосив про скасування на рік всіх торгових мит на товари українських виробників.

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