"Полная фальсификация": Кравчук рассказал об ультиматумах России на заседании ТКГ

Россия ставит ультиматумы на переговорах Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Требование Москвы полностью расходятся с украинской позицией.
Об этом в эфире "Право на владу" заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.
Кравчук назвал фальсификацией заявления российской стороны.
"Они (РФ. - ред.) издеваются над нами. Последнее заседание, даже говорить не надо, или выполняете то, что записано в Минских соглашениях, а они берут документ, который подан в Совбез ООН, где сначала выборы, а потом границу. Фальсификация полная. Полная противоположность позиции Украины", - рассказал Кравчук
Напомним, представитель Донецка в украинской делегации в политической подгруппе в ТКГ Сергей Гармаш заявил, что Россия использует украинских политзаключенных в политических целях. В частности, в обмен на выполнение политических требований, которые являются для Украины нереальными.
Как писало РБК-Украина, 9 июня на заседании ТКГ украинская сторона призвала пророссийских боевиков отдать Украине четырех тяжелобольных пленных украинцев.