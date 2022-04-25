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Она полна украинской крови: Кулеба призвал ЕС ввести эмбарго на нефть России

Новина українською →
Понедельник 25 апреля 2022 16:06
Она полна украинской крови: Кулеба призвал ЕС ввести эмбарго на нефть России Фото: Кулеба призвал ЕС ввести эмбарго на нефть России (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Европейский союз, по словам главы европейской дипломатии Жозеп Борреля, не будет вводить эмбарго на энергоносители из России, в рамках шестого пакета санкций. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что нефть страны оккупанта достаточно полна украинской кровью, чтобы ЕС прекратил колебаться.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Кулебы.

"Если мировые лидеры и бизнес серьезно настроены положить конец российским военным преступлениям, они должны сначала лишить Путина доходов от продажи нефти. Довольно оправданий и полумер, пока украинцев бомбят, убивают, пытают и насилуют. Российская нефть полна украинской крови. Перестаньте покупать ее", - пишет Кулеба.

По словам министра, ЕС должно немедленно ввести эмбарго на российскую нефть, поскольку Кремль пытается отчаянно обойти введенные санкции.

"Давайте откровенно: любая смесь, содержащая любую российскую нефть, должна рассматриваться как 100% российская нефть. Не позволяйте российским обманом обходить ограничения", - отметил Кулеба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в шестом пакете санкций ЕС против России не будет полного эмбарго на поставки нефти и газа.

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