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Вона сповнена української крові: Кулеба закликав ЄС ввести ембарго на нафту Росії

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Понеділок 25 квітня 2022 16:06
Вона сповнена української крові: Кулеба закликав ЄС ввести ембарго на нафту Росії Фото: Кулеба закликав ЄС ввести ембарго на нафту Росії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Європейський союз, за словами глави європейської дипломатії Жозепа Борреля, не вводитиме ембарго на енергоносії Росії, в рамках шостого пакета санкцій. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що нафта країни окупанта достатньо сповнена українською кров'ю, аби ЄС припинив вагатися.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Кулеби.

"Якщо світові лідери та бізнес серйозно налаштовані покласти край російським військовим злочинам, вони мають спочатку позбавити Путіна доходів від продажу нафти. Досить виправдань і напівзаходів, поки українців бомблять, вбивають, катують і гвалтують. Російська нафта сповнена української крові. Перестаньте купувати її", - пише Кулеба.

За словами міністра, ЄС повинно негайно ввести ембарго на російську нафту, оскільки Кремль намагається відчайдушно оминути запроваджені санкції.

"Давайте відверто: будь-яка суміш, що містить будь-яку російську нафту, повинна розглядатися як 100% російська нафта. Не дозволяйте російським обманом обходити обмеження", - відзначив Кулеба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у шостому пакеті санкцій ЄС проти Росії не буде повного ембарго на постачання нафти і газу.

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