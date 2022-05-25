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Даже если полмира нападет. Кулеба назвал вопросы, по которым для Украины нет компромиссов

Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина, со своей стороны, планирует как можно быстрее одержать победу в войне против России. Однако, есть вопросы по которым наша страна никогда не пойдет на компромисс.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Daily Sabah.

"Есть элементы, по которым мы никогда не пойдем на компромисс. Даже если полмира нападет на нас и заставит нас пойти на уступки, мы этого не сделаем",- заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По каким вопросам Украина никогда не пойдет на компромисс:

  • территориальная целостность Украины;
  • российские оккупанты должны полностью покинуть территорию нашей страны;
  • Украина будет самостоятельно определять свою внешнюю политику без вмешательства России.

Напомним, РБК-Украина писало, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, Украина будет готова вернуться за стол переговоров с Россией лишь тогда , когда наши бойцы освободят территории, которые были оккупированы с начала полномасштабного вторжения.

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