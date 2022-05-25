Навіть якщо півсвіту нападе. Кулеба назвав питання, за якими для України немає компромісів

Україна, зі свого боку, планує якнайшвидше перемогти у війні проти Росії. Однак, є питання за якими наша країна ніколи не піде на компроміс.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Daily Sabah.
"Є елементи, за якими ми ніколи не підемо на компроміс. Навіть якщо півсвіту нападе на нас і змусить нас піти на поступки, ми цього не зробимо", - заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
По якім питанням Україна ніколи не піде на компроміс:
Нагадаємо, РБК-Україна писало, що, за словами президента України Володимира Зеленського, Україна буде готова повернутися за стіл переговорів з Росією, лише тоді, коли наші бійці звільнять території, які були окуповані з початку повномасштабного вторгнення.
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