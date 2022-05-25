RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Навіть якщо півсвіту нападе. Кулеба назвав питання, за якими для України немає компромісів

Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна, зі свого боку, планує якнайшвидше перемогти у війні проти Росії. Однак, є питання за якими наша країна ніколи не піде на компроміс.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Daily Sabah.

"Є елементи, за якими ми ніколи не підемо на компроміс. Навіть якщо півсвіту нападе на нас і змусить нас піти на поступки, ми цього не зробимо", - заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

По якім питанням Україна ніколи не піде на компроміс:

  • територіальна цілісність України;
  • російські окупанти повинні повністю покинути територію нашої країни;
  • Україна самостійно визначатиме свою зовнішню політику, без втручання Росії.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що, за словами президента України Володимира Зеленського, Україна буде готова повернутися за стіл переговорів з Росією, лише тоді, коли наші бійці звільнять території, які були окуповані з початку повномасштабного вторгнення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяУкраїна