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Полмиллиона переселенцев получат дополнительные выплаты через программу ООН

Фото: Выплаты в размере 2220 гривен получат 500 тысяч переселенцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министерство социальной политики Украины подписало меморандум о взаимопонимании с Всемирной продовольственной программой ООН. Документом предусмотрено, что внутренне перемещенные лица из числа наиболее уязвимых групп получат дополнительные к государственным программам денежные выплаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

Согласно меморандуму, выплата дополнительной денежной помощи уязвимым домохозяйствам будет проводиться за три месяца в размере 2220 гривен на каждого члена домохозяйства в месяц, но не более, чем для трех человек.

В рамках программы планируется охватить дополнительной к государственным программам поддержкой около 500 тысяч человек.

По данным пресс-службы, по состоянию на сегодня благодаря сотрудничеству с агентствами ООН и другими международными организациями реализуются программы денежных выплат на общую сумму 9,6 млрд гривен. За счет этих средств более 2 млн людей, пострадавших от войны, из наиболее уязвимых категорий получат выплаты в размере от 2200 до 2500 гривен в месяц сроком от 1 до 3 месяцев.

Напомним, помощь на проживание для внутренне перемещенных лиц из областей, которые пострадали от войны, предоставляется за март-апрель в следующих размерах: для лиц с инвалидностью и детей - 3 000 гривен; для других лиц - 2 000 гривен.

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ООНМинистерство социальной политики