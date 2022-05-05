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Півмільйона переселенців отримають додаткові виплати через програму ООН

Фото: Виплати в розмірі 2220 гривень отримають 500 тисяч переселенців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство соціальної політики України уклало меморандум про взаєморозуміння з Всесвітньою продовольчою програмою ООН. Документом передбачено, що внутрішньо переміщені особи з числа найбільш вразливих груп отримають додаткові до державних програм грошові виплати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.

Відповідно до укладеного меморандуму, виплата додаткової грошової допомоги вразливим домогосподарствам буде здійснюватися за три місяці в розмірі 2220 гривень на кожного члена домогосподарства на місяць, але не більше, ніж для трьох осіб.

В рамках програми планується охопити додатковою до державних програм підтримкою близько 500 тисяч людей.

За даними прес-служби, станом на сьогодні завдяки співпраці з агенціями ООН та іншими міжнародними організаціями реалізуються програми грошових виплат, які надаються людям додатково до державних допомог, на загальну суму 9,6 млрд гривень. За рахунок цих коштів більше 2 млн людей, постраждалих від війни, з найбільш вразливих категорій отримають виплати в розмірі від 2200 до 2500 гривень на місяць строком від 1 до 3 місяців.

Нагадаємо, допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб з областей, які постраждали від війни, надається за березень-квітень у наступних розмірах: для осіб з інвалідністю та дітей - 3 000 гривень; для інших осіб - 2 000 гривень.

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ООНМіністерство соціальної політики