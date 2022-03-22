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Почти полмиллиона беженцев из Украины страдают из-за психических расстройств, - ВОЗ

Фото: почти полмиллиона беженцев из Украины страдают из-за психических расстройств (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Как отмечает ВОЗ, почти полмиллиона украинских беженцев страдают из-за психических расстройств. Около 30 тысяч из тех, кто прибывает в соседнюю страну - имеют серьезные расстройства и нуждаются в поддержке.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Согласно данным Агентства ООН по делам беженцев, общее число беженцев превысило 3,5 млн человек. Около 2 млн беженцев бежали в Польшу, другие же в Венгрию, Румынию, Словакию и Молдову. Сотни тысяч человек отправились еще дальше.

Война России против Украины длится двадцать семь дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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