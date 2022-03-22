Майже півмільйона біженців з України страждають через психічні розлади,- ВООЗ

Як відзначає ВООЗ, майже півмільйона українських біженців страждають через психічні розлади. Близько 30 тисяч з тих, хто прибуває в сусідню країну - мають серйозні розлади й потребують підтримки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Згідно з даними Агентства ООН у справах біженців, загальна кількість біженців перевищила 3,5 млн людей. Близько 2 млн біженців втекли до Польщі, інші ж до Угорщини, Румунії, Словаччини й Молдови. Сотні тисяч людей вирушили ще далі.

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