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Полковник спецслужбы Казахстана найден мертвым во дворе дома

Автор: Анастасия Рокитна

Полковник Комитета национальной безопасности Казахстана Азамат Ибраев найден мертвым во дворе дома. Его тело нашли сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ORDA.

Тело полковника было найдено сегодня, 10 января, в Нур-Султане, говорится в сообщении. Проводится досудебное расследование, добавили в спецслужбе.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке государственного переворота в стране.

Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что Казахстан столкнулся с угрозой своей государственности.

Отметим, протесты в Казахстане были в начале января 2022 года, люди массово вышли на улицы, выражая недовольство резким подорожанием автомобильного газа.

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