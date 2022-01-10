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Полковник спецслужби Казахстану знайдений мертвим у дворі будинку

Автор: Анастасія Рокитна

Полковник Комітету національної безпеки Казахстану Азамат Ібраєв знайдений мертвим у дворі будинку. Його тіло знайшли сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ORDA.

Тіло полковника було знайдено сьогодні, 10 січня, в Нур-Султані, йдеться в повідомленні. Проводиться досудове розслідування, додали в спецслужбі.

Нагадаємо, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив про спробу державного перевороту в країні.

Володимир Путін, у свою чергу, заявив, що Казахстан зіткнувся із загрозою своєї державності.

Зазначимо, протести в Казахстані були на початку січня 2022 року, люди масово вийшли на вулиці, висловлюючи невдоволення різким подорожчанням автомобільного газу.

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Казахстан