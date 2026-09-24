Полковник Мартиненко став заступником Драпатого з цифровізації

Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий призначив нового заступника з цифровізації. Ним став творець бойової системи DELTA.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального штаба ЗСУ у Facebook.
Наказом Міністра оборони України (по особовому складу) від 01.09.2026 року полковника Мартиненка Артема Геворковича призначено на посаду заступника Головнокомандувача Збройних Сил України.
Артем Мартиненко - військовослужбовець, ІТ-фахівець та головний архітектор системи Дельта. Він почав працювати над її розробкою у 2015 році під час навчання у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації.
У 2017 році права на розробку Дельти передали Міноборони України, Мартиненко перейшов до військового відомства.
У 2024 році систему офіційно ввели в експлуатацію для всіх підрозділів Сил оборони України.
У 2025 році Артем Мартиненко очолив Центр інновацій та розвитку оборонних технології Міноборони.
На новій посаді полковник Артем Мартиненко, зокрема, відповідатиме за напрям цифровізації Збройних Сил України.
Раніше РБК-Україна писало, що міністр оборони України Євгеній Хмара отримав нового заступника з цифровізації. Ним став Олексій Рева.