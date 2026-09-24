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Полковник Мартыненко стал заместителем Драпатого по цифровизации

21:21 24.09.2026 Чт
1 мин
aimg Елена Бджола
Фото: Полковник Артем Мартыненко (facebook.com/artem.martynenko)

Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый назначил нового заместителя по цифровизации. Им стал создатель боевой системы DELTA.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Мартыненко стал заместителем Драпатого

Приказом Министра обороны Украины (по личному составу) от 01.09.2026 года полковник Мартыненко Артем Геворкович назначен на должность заместителя Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.

Что о нем известно

Артем Мартыненко - военнослужащий, ИТ-специалист и главный архитектор системы Дельта. Он начал работать над ее разработкой в 2015 году во время учебы в Военном институте телекоммуникаций и информатизации.

В 2017 году права на разработку Дельты передали Минобороны Украины, Мартыненко перешел в военное ведомство.

В 2024 году система официально была введена в эксплуатацию для всех подразделений Сил обороны Украины.

В 2025 году Артем Мартыненко возглавил Центр инноваций и развития оборонных технологий Минобороны.

В новой должности полковник Артем Мартыненко, в частности, будет отвечать за направление цифровизации Вооруженных Сил Украины.

Ранее РБК-Украина писало, что министр обороны Украины Евгений Хмара получил нового заместителя по цифровизации. Им стал Алексей Рева.

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