Полковник Мартыненко стал заместителем Драпатого по цифровизации

Мартыненко стал заместителем Драпатого

Приказом Министра обороны Украины (по личному составу) от 01.09.2026 года полковник Мартыненко Артем Геворкович назначен на должность заместителя Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.

Что о нем известно

Артем Мартыненко - военнослужащий, ИТ-специалист и главный архитектор системы Дельта. Он начал работать над ее разработкой в 2015 году во время учебы в Военном институте телекоммуникаций и информатизации.

В 2017 году права на разработку Дельты передали Минобороны Украины, Мартыненко перешел в военное ведомство.

В 2024 году система официально была введена в эксплуатацию для всех подразделений Сил обороны Украины.

В 2025 году Артем Мартыненко возглавил Центр инноваций и развития оборонных технологий Минобороны.

В новой должности полковник Артем Мартыненко, в частности, будет отвечать за направление цифровизации Вооруженных Сил Украины.