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Полковник Мартиненко став заступником Драпатого з цифровізації

21:21 24.09.2026 Чт
1 хв
aimg Олена Бджола
Полковник Мартиненко став заступником Драпатого з цифровізації Фото: Полковник Артем Мартиненко (facebook.com/artem.martynenko)
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Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий призначив нового заступника з цифровізації. Ним став творець бойової системи DELTA.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального штаба ЗСУ у Facebook.

Мартиненко став заступником Драпатого

Наказом Міністра оборони України (по особовому складу) від 01.09.2026 року полковника Мартиненка Артема Геворковича призначено на посаду заступника Головнокомандувача Збройних Сил України.

Що про нього відомо

Артем Мартиненко - військовослужбовець, ІТ-фахівець та головний архітектор системи Дельта. Він почав працювати над її розробкою у 2015 році під час навчання у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації.

У 2017 році права на розробку Дельти передали Міноборони України, Мартиненко перейшов до військового відомства.

У 2024 році систему офіційно ввели в експлуатацію для всіх підрозділів Сил оборони України.

У 2025 році Артем Мартиненко очолив Центр інновацій та розвитку оборонних технології Міноборони.

На новій посаді полковник Артем Мартиненко, зокрема, відповідатиме за напрям цифровізації Збройних Сил України.

Раніше РБК-Україна писало, що міністр оборони України Євгеній Хмара отримав нового заступника з цифровізації. Ним став Олексій Рева.

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Михайло Драпатий Збройні сили України
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