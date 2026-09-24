ua en ru
Чт, 24 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Изменения

Полковник Мартыненко стал заместителем Драпатого по цифровизации

21:21 24.09.2026 Чт
1 мин
aimg Елена Бджола
Полковник Мартыненко стал заместителем Драпатого по цифровизации Фото: Полковник Артем Мартыненко (facebook.com/artem.martynenko)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый назначил нового заместителя по цифровизации. Им стал создатель боевой системы DELTA.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Мартыненко стал заместителем Драпатого

Приказом Министра обороны Украины (по личному составу) от 01.09.2026 года полковник Мартыненко Артем Геворкович назначен на должность заместителя Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.

Что о нем известно

Артем Мартыненко - военнослужащий, ИТ-специалист и главный архитектор системы Дельта. Он начал работать над ее разработкой в 2015 году во время учебы в Военном институте телекоммуникаций и информатизации.

В 2017 году права на разработку Дельты передали Минобороны Украины, Мартыненко перешел в военное ведомство.

В 2024 году система официально была введена в эксплуатацию для всех подразделений Сил обороны Украины.

В 2025 году Артем Мартыненко возглавил Центр инноваций и развития оборонных технологий Минобороны.

В новой должности полковник Артем Мартыненко, в частности, будет отвечать за направление цифровизации Вооруженных Сил Украины.

Ранее РБК-Украина писало, что министр обороны Украины Евгений Хмара получил нового заместителя по цифровизации. Им стал Алексей Рева.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Михаил Драпатый Вооруженные силы Украины
Новости
Дроны РФ могут залетать прямо в окно и ждать людей, чтобы атаковать, - Зеленский
Дроны РФ могут залетать прямо в окно и ждать людей, чтобы атаковать, - Зеленский
Аналитика
Людей мало, компоненты импортные: производитель БПЛА на оптоволокне 3DTech – о вызовах отрасли
Лев ШевченкоРуководитель рубрики Miltech Людей мало, компоненты импортные: производитель БПЛА на оптоволокне 3DTech – о вызовах отрасли