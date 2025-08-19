Полк "Скала" відкинув ворога на 3 км від адмінкордону Дніпропетровської області

Операцію проводили штурмовики зведеної тактичної групи за підтримки аеророзвідки, мінометників, артилеристів та операторів дронів.

На першому етапі вдалось швидко знищити противника, який зайшов на території Дніпропетровської області. Після цього наші бійці зачистили ворога на смузі адмінкордону довжиною близько 2,5 кілометрів

Обопільний штурм тривав кілька днів: групи в районі Горіхового штурмували позицію росіян і просунулись на північ, а бійці в районі Котлярівки провели зачистки і просунулись на схід вздовж лісосмуги. Після цього було взято під контроль окопи ворога на півдні в районі Горіхове

Розвідка виявила, що окупанти зосередили дві бригади ВС РФ - 55 та 74, а також 229 полк. Його задачею було за будь-яку ціну вийти на адмінкордон області.

Однак воїнами полку "Скала" було зупинено просування росіян та взято частину військовослужбовців РФ в полон.

Виявилось, що ворог відправив на штурм непідготовлену піхоту, яка, не зважаючи на втрати, повинна була виконати завдання До того ж відступати окупантам категорично заборонили, а медична евакуація була відсутня.

В ході штурму наші бійці також знищили МТ-ЛБ ворога з гарматою. Працювати доводилось попри ураження техніки та груп дронами.

"Зведеній групі полку "Скала" за підтримки союзних підрозділів вдалось вийти на рубіж лісосмуги південніше Котлярівки і заблокувати противнику можливість накопичення для наступу на Дніпропетровщину в бік Новопавлівки", - підсумували наші бійці.