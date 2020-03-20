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Политзаключенный Мустафаев требует проверить его на коронавирус, - Денисова

Новости » Коронавирус     20.03.2020 - 17:08
Политзаключенный Мустафаев требует проверить его на коронавирус, - Денисова
Фото: Людмила Денисова (РБК-Украина)

Политзаключенный в критическом состоянии

Украинский политзаключенный Сервер Мустафаев требует проверить его на коронавирус и установить ему точный диагноз. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал уполномоченного ВР по правам человека Людмилы Денисовой.

По словам омбудсмена, несмотря на критическое состояние здоровья и явные признаки респираторного заболевания, украинских политзаключенных Сервера Мустафаева и Эрнеса Аметова доставили в Южный окружной военный суд России.

Денисова отметила, что Мустафаев подал ходатайство в суд с требованием провести необходимые анализы, в том числе и на коронавирус, и установить точный диагноз состояния его здоровья. Однако в настоящее время медицинская помощь украинскому политзаключенному не была предоставлена.

В связи с нарушением прав украинских политзаключенных омбудсмен обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с призывом немедленно обеспечить проведение диагностику состояния здоровья граждан Украины, а также призвала международных правозащитников повлиять на Россию.

Напомним, ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей нет тестов на коронавирус. При этом за прошедшую неделю с подозрением на ОРВИ на оккупированном Донбассе к врачам обратились почти 600 жителей, из них 91 - имеет признаки пневмонии.

Также РБК-Украина писало, что в оккупированном Крыму российские силовики задержали крымского татарина Делявера Ибраимова. Сейчас неизвестно, где именно находится задержанный крымский татарин.

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Новости Украины Денисоваполитзаключенные в РФКоронавирус
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