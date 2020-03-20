Політв'язень Мустафаєв вимагає перевірити його на коронавірус, - Денісова

Фото: Людмила Денісова (РБК-Україна)

Політв'язень у критичному стані

Український політв'язень Сервер Мустафаєв вимагає перевірити його на коронавірус та встановити йому точний діагноз. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал уповноваженої ВР з прав людини Людмили Денісової.

За словами омбудсмена, попри критичний стан здоров’я та явні ознаки респіраторного захворювання, українських політв'язнів Сервера Мустафаєва та Ернеса Аметова доправили в Південний окружний воєнний суд Росії.

Денісова зазначила, що Мустафаєв подав клопотання до суду з вимогою провести необхідні аналізи, в тому числі й на коронавірус, та встановити точний діагноз стану його здоров'я. Однак наразі медична допомога українському політв'язню не була надана.

У зв'язку з порушенням прав українських політв'язнів омбудсмен звернулася до уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з закликом негайно забезпечити проведення діагностику стану здоров'я громадян України, а також закликала міжнародних правозахисників вплинути на Росію.

Нагадаємо, раніше український омбудсмен Людмила Денісова повідомляла, що на окупованих територіях Донецької та Луганської областей немає тестів на коронавірус. При цьому за минулий тиждень з підозрою на ГРВІ на окупованому Донбасі до лікарів звернулися майже 600 жителів, з них 91 - має ознаки пневмонії.

Також РБК-Україна писало, що в окупованому Криму російські силовики затримали кримського татарина Делявера Ібраїмова. Наразі невідомо, де перебуває затриманий кримський татарин.