Денисова заявила об отсутствии тестов на коронавирус в ОРДЛО

Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

За прошлую неделю на оккупированном Донбассе около 600 человек обратись к врачам с симптомами ОРВИ

На оккупированной территории Донецкой и Луганской областей отсутствуют тесты на определение коронавируса COVID-19. Об этом заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

По ее словам, за прошлую неделю на оккупированном Донбассе к врачам обратились около 600 местных жителей с симптомами на ОРВИ. Из них 91 - с подозрением на пневмонию.

"Так как на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей отсутствуют тесты на определение COVID-19, врачи не имеют возможности установить этиологию пневмонии", - сообщила Денисова.

Украинский омбудсмен обратилась к международным гуманитарным организациям, имеющим доступ к оккупированным территориям Донбасса, максимально способствовать обеспечению тестами на коронавирус, медицинскими препаратами и средствами личной защиты гражданского населения, а также провести информационную кампанию по недопущению распространению коронавируса.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщал о 12 возможных случаях коронавируса в оккупированной Горловке.

Позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подтвердил случая заболевания коронавирусом в ОРДЛО. По его словам, женщина, больная коронавирусом, вернулась в ОРДЛО через Москву из Китая.