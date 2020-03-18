ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Денисова заявила об отсутствии тестов на коронавирус в ОРДЛО

Новости » Коронавирус     18.03.2020 - 13:52
Денисова заявила об отсутствии тестов на коронавирус в ОРДЛО
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

За прошлую неделю на оккупированном Донбассе около 600 человек обратись к врачам с симптомами ОРВИ

На оккупированной территории Донецкой и Луганской областей отсутствуют тесты на определение коронавируса COVID-19. Об этом заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

По ее словам, за прошлую неделю на оккупированном Донбассе к врачам обратились около 600 местных жителей с симптомами на ОРВИ. Из них 91 - с подозрением на пневмонию.

"Так как на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей отсутствуют тесты на определение COVID-19, врачи не имеют возможности установить этиологию пневмонии", - сообщила Денисова.

Украинский омбудсмен обратилась к международным гуманитарным организациям, имеющим доступ к оккупированным территориям Донбасса, максимально способствовать обеспечению тестами на коронавирус, медицинскими препаратами и средствами личной защиты гражданского населения, а также провести информационную кампанию по недопущению распространению коронавируса.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщал о 12 возможных случаях коронавируса в оккупированной Горловке.

Позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подтвердил случая заболевания коронавирусом в ОРДЛО. По его словам, женщина, больная коронавирусом, вернулась в ОРДЛО через Москву из Китая.

Аваков: иностранцы смогут урегулировать пребывание в Украине после карантина Военкоматы приостановили призыв в армию
Новости Украины ДонбасстестыКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь