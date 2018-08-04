Политзаключенный Кремля Костенко прибыл в посольство Украины в Москве

Костенко должен вернуться в Украину 6-7 августа

Александр Костенко, которого освободили из российской колонии, сегодня утром вместе с украинскими консулами прибыл в посольство Украины в Москве. Об этом в Facebook сообщила первый заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко.

"Как сообщил Госсекретарь МИД Украины А. Заяц, крымчанин Александр Костенко вместе с нашими консулами прибыли в наше посольство в Москве под утро, в 5. После короткого отдыха собираются в Киев", - написала Геращенко.

Планируется, что Костенко вернется в Украину 6-7 августа.

Напомним, как ранее сообщала Геращенко, Костенко в сопровождении советника МИД по консульским вопросам Геннадия Брескаленко отправился в Москву в посольство Украины в РФ. После этого в сопровождении двух украинских дипломатов Александра Костенко вернут в Киев.

Как известно, 3 августа 2018 года Александр Костенко вышел на свободу из российской колонии №5 в Кирово-Чепецке Кировской области. Костенко арестовали в феврале 2015 года и судили за то, что якобы он напал на сотрудника "Беркута" во время Евромайдана.