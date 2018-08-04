Політв'язень Кремля Костенко прибув до посольства України в Москві

Костенко має повернутися в Україну 6-7 серпня

Олександр Костенко, якого звільнили з російської колонії, сьогодні вранці разом з українськими консулами прибув до посольства України в Москві. Про це в Facebook повідомила перший заступник голови Верховної ради Ірина Геращенко.

"Як повідомив Держсекретар МЗС України А. Заєць, кримчанин Олександр Костенко разом з нашими консулами прибутку в наше посольство в Москві під ранок, 5. Після короткого відпочинку збираються в Київ", - написала Геращенко.

Планується, що Костенко повернеться в Україну 6-7 серпня.

Нагадаємо, як раніше повідомляла Геращенко, Костенко у супроводі радника МЗС з консульських питань Геннадія Брескаленка відправився в Москву посольство України в РФ. Після цього у супроводі двох українських дипломатів Олександра Костенко повернуть в Київ.

Як відомо, 3 серпня 2018 року Олександр Костенко вийшов на свободу з російської колонії №5 у Кірово-Чепецке Кіровської області. Костенко заарештували в лютому 2015 року і судили за те, що нібито він напав на співробітника "Беркуту" під час Евромайдана.