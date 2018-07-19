Политзаключенный Эмир-Усеин Куку прекратил голодовку, - журналист

Куку начал прием питательных смесей, а также проходит медпроцедуры

Политзаключенный Эмир-Усейн Куку 18 июля 2018 года написал заявление о прекращении голодовки. Об этом сообщает журналист издания "Радио Свобода" Антон Наумлюк на своей странице в Facebook.

Журналист отметил, что мужчина прекратил голодовку по просьбе своей супруги.

"В ответ на просьбу супруги Мерьем Эмир-Усейн прекратил голодовку. По информации председателя ОНК (Общественные наблюдательные комиссии, - ред.) по Ростовской области Леонида Петрашиса, 18 июля Куку написал заявление о прекращении голодовки", - сообщил Наумлюк.

По его информации, политзаключенный начал процесс восстановления. В частности, он начал прием питательных смесей, а также проходит медпроцедуры.

Отметим, что Куку объявил голодовку 23 дня назад вслед за украинским режиссером Олегом Сенцовым, требуя освобождения украинских политзаключенных в Российской Федерации.

Напомним, как писало РБК-Украина, в камере Куку установлено круглосуточное видеонаблюдение. Он помещен в одиночную камеру. Адвокат политзаключенного сообщал, что медперсонал пытался отговорить Эмери-Усеина Куку от голодания.

Британия 13 июля призвала российские власти срочно освободить украинских политзаключенных, которые объявили голодовку: Олега Сенцова, Владимира Балуха и Эмира-Усеина Куку.