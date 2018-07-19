Політв'язень Емір-Усеїн Куку припинив голодування, - журналіст

Куку почав прийом поживних сумішей, а також проходить медпроцедури

Політв'язень Емір-Усеїн Куку 18 липня 2018 року написав заяву про припинення голодування. Про це повідомляє журналіст видання "Радіо Свобода" Антон Наумлюк на своїй сторінці у Facebook.

Журналіст зазначив, що чоловік припинив голодування на прохання своєї дружини.

"У відповідь на прохання дружини Мер'єм Емір-Усеїн припинив голодування. За інформацією голови ГСК (Громадські спостережні комісії, - ред.) по Ростовській області Леоніда Петрашіса 18 липня Куку написав заяву про припинення голодування", - повідомив Наумлюк.

За його інформацією, політв'язень почав процес відновлення. Зокрема, він почав прийом поживних сумішей, а також проходить медпроцедури.

Відзначимо, що Куку оголосив голодування 23 дня назад слідом за українським режисером Олегом Сенцовим, вимагаючи звільнення українських політв'язнів у Російській Федерації.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, в камері Куку встановлено цілодобове відеоспостереження. Він поміщений в одиночну камеру. Адвокат політв'язня повідомляв, що медперсонал намагався відрадити Емері-Усеїна Куку від голодування.

Британія 13 липня закликала російську владу терміново звільнити українських політв'язнів, які оголосили голодування: Олега Сенцова, Володимира Балуха і Еміра-Усеїна Куку.