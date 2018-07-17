В камере политзаключенного Эмира-Усеина Куку установлены камеры наблюдения

За крымским политзаключенным установленно круглосуточное наблюдение в одиночной камере

В камере крымского политического заключенного Емери-Усеина Куку, который голодает уже 20 дней, установили круглосуточное видеонаблюдение. Об этом сообщает его адвокват "Громадскому Радио".

По словам адвоката политзаключенного, его поместили в одиночную камеру под круглосуточное видеонаблюдение. Физического или психологического давления на задержанного не применялось, а медперсонал пытается отговорить Эмери-Усеина Куку от голодания.

"Никаких угроз, давления, по крайней мере со стороны медперсонала в СИЗО4- нет, по словам Эмира", - сообщил адвокат политического заключенного.

Несмотря на слабость, Эмир-Усеин продолжает голодать. У него болевые неприятные ощущения в районе желудка и печени, однако он все равно отказывается от приема глюкозы. По словам адвоката, отказ от физраствора с глюкозой аргументируется тем, что ему могут сказать что это лечебное голодание.

Напомним, Эмир-Усеин Куку объявил голодовку. Со слов жены, это стало протестом против сфабрикованного дела, а также в поддержку других политзаключенных.