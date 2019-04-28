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Политзаключенный Бекиров больше недели не получает медикаментов


Родственники Бекирова сообщили, что растет вероятность "сахарной комы"

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун сообщила, что украинский политзаключенный Эдем Бекиров, которого незаконно удерживают в СИЗО Симферополя оккупационная власть РФ, уже более недели не получает необходимых медикаментов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Супрун в Twitter.

"Тяжело больной украинский политзаключенный Эдем Бекиров больше недели не получает медикаментов. Он незаконно удерживается Россией в СИЗО Симферополя", - сообщила Супрун.

Она также рассказала, что со слов родственников Бекирова, ежедневно растет вероятность "сахарной комы".

Отметим, Бекирова обвинили в якобы незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов и взрывчатых веществ (часть 2 статьи 222 и части 2 статьи 222.1 УК РФ). Его задержали 12 декабря 2018 года. Затем подконтрольный РФ суд в Крыму его арестовал.

Ранее РБК-Украина сообщало, что "суд" в Крыму оставил Бекирова под арестом. Политзаключенный останется под арестом до 12 июня, адвокат Бекирова рассказал, что состояние здоровья его подзащитного до сих пор остается критическим.

 

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