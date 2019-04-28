Политзаключенный Бекиров больше недели не получает медикаментов

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун сообщила, что украинский политзаключенный Эдем Бекиров, которого незаконно удерживают в СИЗО Симферополя оккупационная власть РФ, уже более недели не получает необходимых медикаментов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Супрун в Twitter.

"Тяжело больной украинский политзаключенный Эдем Бекиров больше недели не получает медикаментов. Он незаконно удерживается Россией в СИЗО Симферополя", - сообщила Супрун.

Она также рассказала, что со слов родственников Бекирова, ежедневно растет вероятность "сахарной комы".

Отметим, Бекирова обвинили в якобы незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов и взрывчатых веществ (часть 2 статьи 222 и части 2 статьи 222.1 УК РФ). Его задержали 12 декабря 2018 года. Затем подконтрольный РФ суд в Крыму его арестовал.

Ранее РБК-Украина сообщало, что "суд" в Крыму оставил Бекирова под арестом. Политзаключенный останется под арестом до 12 июня, адвокат Бекирова рассказал, что состояние здоровья его подзащитного до сих пор остается критическим.