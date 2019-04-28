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Політв’язень Бекіров більше тижня не отримує медикаментів


Родичі Бекірова повідомили, що зростає вірогідність "цукрової коми"

Виконуюча обов’язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун повідомила, що український політв’язень Едем Бекіров, якого незаконно утримують у СІЗО Сімферополя окупаційна влада РФ, вже понад тиждень не отримує необхідних медикаментів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Супрун в Twitter.

"Важко хворий український політв’язень Едем Бекіров більше тижня не отримує медикаментів. Він незаконно утримується Росією у СІЗО Сімферополя", - повідомила Супрун.

Вона також розповіла, що зі слів родичів Бекірова, щодня зростає вірогідність "цукрової коми".

Зазначимо, Бекірова звинуватили у начебто незаконному придбанні, зберіганні і носінні боєприпасів і вибухових речовин (частина 2 статті 222 і частини 2 статті 222.1 КК РФ). Його затримали 12 грудня 2018 року. Потім підконтрольний РФ суд у Криму його арештував.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що "суд" в Криму залишив Бекірова під арештом. Політв'язень залишиться під арештом до 12 червня, адвокат Бекірова розповів, що стан здоров’я його підзахисного досі залишається критичним.

 

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