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Политзаключенный Балух продолжил голодовку в оккупированном Крыму

НовостиОбщество    05.07.2018 - 20:35
Фото: Владимир Балух (facebook.com/Mariana_Betsa)
Фото: Владимир Балух (facebook.com/Mariana_Betsa)

Балух не прекратил голодовку, которую объявил 19 марта

Крымский активист Владимир Балух, приговорен в четверг, 5 июля, к 5 годам колонии подконтрольным Кремлю судом, продолжил голодовку. Об этом сообщила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова, передает пресс-служба омбудсмена.

По ее словам, Балух написал письмо, в котором поблагодарил украинский народ за поддержку его и его семьи.

"Сейчас Владимир продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018 года", - сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Напомним, 5 июля 2018 года в Крыму подконтрольный Российской Федерации Раздольненский районный суд приговорил украинского активиста Владимира Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу в 10 тыс. рублей (около 4 тыс. гривен).

Украинца приговорили по совокупности двух уголовных дел. Согласно приговору "суда", Балух совершил преступление в связи с "неприязнью к действующей системе управления".

Напомним, недавно посольство Соединенных Штатов Америки в Украине, комментируя приговор для крымского активиста Владимира Балуха, заявило, что Российская Федерация должна освободить всех политических заключенных немедленно.

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Теги публикации: политзаключенные, Владимир Балух  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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