Політв'язнеь Балух продовжив голодування в окупованому Криму

Балух не припинив голодування, яке оголосив 19 березня

Кримський активіст Володимир Балух, засуджений в четвер, 5 липня, до 5 років колонії підконтрольним Кремлю судом, продовжив голодування. Про це повідомила уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денісова, передає прес-служба омбудсмена.

За її словами, Балух написав листа, у якому подякував українському народові за підтримку його та його родини.

"Наразі Володимир продовжує безстрокове голодування, яке він оголосив 19 березня 2018 року", - повідомили в прес-службі омбудсмена.

Нагадаємо, 5 липня 2018 року в Криму підконтрольний Російській Федерації Роздольненський районний суд засудив українського активіста Володимира Балуха до 5 років колонії загального режиму та штрафу 10 тис. рублів (біля 4 тис. гривень).

Українця засудили за сукупністю двох кримінальних справ. Згідно з вироком "суду", Балух скоїв злочин у зв'язку з "неприязню до діючої системи управління".

Нагадаємо, нещодавно посольство Сполучених Штатів Америки в Україні, коментуючи вирок для кримського активіста Володимира Балуха, заявило, що Російська Федерація повинна звільнити усіх політичних в'язнів негайно.