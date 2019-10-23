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Местонахождение политзаключенных Дудки и Бессарабова снова неизвестно

Новости » Общество    23.10.2019 - 20:37
Местонахождение политзаключенных Дудки и Бессарабова снова неизвестно
Фото: Дудка и Бессарабов (yalta-24.ru)

Политзаключенных вывезли из СИЗО "Матросская тишина"

Осужденных по "делу украинских диверсантов" Владимира Дудку и Алексея Бессарабова этапировали из СИЗО "Матросская тишина" в Москве в неизвестном направлении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Так, в ответ на письмо корреспондента, администрация СИЗО-1 ФСИН России сообщила что письмо не может быть вручено, так как арестант убыл в другое учреждение.

Сын Владимира Дудки Илья Каверников также рассказал, что в московском СИЗО отказались принять лекарства для его отца. Он предположил, что Дудку и Бессарабова этапируют обратно в аннексированный Россией Крым.

"В СИЗО не приняли лекарства для папы, сказав, что такой осужденный у них не содержится. Кроме того, мне пришли аналогичные ответы на мои письма. Предположительно, их снова везут в Симферопольское СИЗО", - рассказал Каверников.

Напомним, 25 сентября Дудку и Бессарабова эпатировали из Крыма в Москву, где 15 октября Верховный суд России должен рассмотреть апелляцию на приговор по делу украинских политзаключенных.

7 октября стало известно, что Дудка и Бессарабов не прибывали в СИЗО Лефортово. Позже их "нашли" в СИЗО "Матросская тишина".

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