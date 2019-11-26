Политзаключенных Дудку и Бессарабова должны этапировать в РФ

Фото: Владимир Дудка и Алексей Бессарабов (коллаж РБК-Украина)

Политзаключенные вряд ли будут отбывать срок в Крыму

Фигурантов "дела украинских диверсантов" Владимира Дудку и Алексея Бессарабова должны этапировать для отбывания срока в российскую колонию. Об этом заявила адвокат украинских политзаключенных Оксана Железняк, передает "Крым. Реалии".

По словам Железняк, отбывание наказания в Крыму для Дудки и Бессарабова является маловероятным.

"Я так думаю, что они будут отбывать наказание в России. У них колония строго режима и по данной категории преступлений есть перечень колоний, куда отправляться люди для отбытия наказаний. Маловероятно, что они останутся в Крыму для отбытия наказания. Всякое может быть, но это маловероятно", - сообщила адвокат.

Напомним, на данный момент Дудка и Бессарабов находятся в СИЗО в Симферополе, куда они были этапированы из Москвы в середине ноября. Сообщалось, что в скором времени их должны распределить в колонии для отбывания наказания.

В апреле Севастопольский городской "суд" оккупированного Крыма приговорил украинцев Владимира Дудку и Алексея Бессарабова к 14 годам колонии строгого режима каждого. Российские власти признали их виновными в подготовке диверсий в Крыму.