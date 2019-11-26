Політв'язнів Дудку і Бессарабова повинні етапувати в РФ

Фото: Володимир Дудка та Олексій Бессарабов (колаж РБК-Україна)

Політв'язні навряд чи будуть відбувати термін в Криму

Фігурантів "справи українських диверсантів" Володимира Дудку і Олексія Бессарабова повинні етапувати для відбування терміну в російську колонію. Про це заявила адвокат українських політв'язнів Оксана Железняк, передає "Крим. Реалії".

За словами Железняк, відбування покарання в Криму для Дудки і Бессарабова є малоймовірним.

"Я так думаю, що вони будуть відбувати покарання в Росії. У них колонія суворого режиму і по даній категорії злочинів є перелік колоній, куди вирушати люди для відбування покарань. Малоймовірно, що вони залишаться в Криму для відбування покарання. Всяке може бути, але це малоймовірно", - повідомила адвокат.

Нагадаємо, на даний момент Дудка і Бессарабов перебувають в СІЗО в Сімферополі, куди вони були етаповані з Москви в середині листопада. Повідомлялося, що незабаром їх мають розподілити в колонії для відбування покарання.

У квітні Севастопольський міський "суд" окупованого Криму засудив українців Володимира Дудку і Олексія Бессарабова до 14 років колонії суворого режиму кожного. Російські власті визнали їх винними у підготовці диверсій в Криму.