ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Политзаключенному Яцкину в оккупированном Крыму нужна срочная медпомощь, - омбудсмен

Новина українською →
Четверг 15 июля 2021 10:25
Политзаключенному Яцкину в оккупированном Крыму нужна срочная медпомощь, - омбудсмен Фото: политзаключенный Иван Яцкин (memohrc.org)
Автор: РБК-Украина

Политзаключенный Иван Яцкин, незаконно осужденный в оккупированном Россией Крыму, нуждается в срочном профессиональном медицинском обследовании и лечении. У него обострились хронические болезни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена Людмилу Денисову.

По данным уполномоченного по правам человека, у Яцкина обострились хронические болезни ног - воспаление сосудов привело к образованию трофических язв. Он постоянно страдает от невыносимой головной боли.

"Администрация СИЗО №1 города Симферополя, где содержится Иван Яцкин, игнорирует его заявления об оказании медицинской помощи... Обращаюсь к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием срочно принять соответствующие меры и безотлагательно оказать в полном объеме экстренную медицинскую помощь", - подчеркнула Денисова.

Также она призвала международное сообщество отреагировать на факты нарушения прав и принять все возможные меры, чтобы прекратить пытки в отношении украинских граждан в местах несвободы РФ.

Напомним, в мае так называемый "суд" в Крыму назначил наказание украинцу Ивану Яцкину в виде 11 лет лишения свободы. Отбывать незаконное наказание украинец будет в колонии строгого режима.

До этого адвокат украинского политзаключенного заявлял об ухудшении состояния здоровья Яцкина.

Иван Яцкин был задержан 16 октября 2019 года в Крыму. Во время обысков у него изъяли документы украинского образца и ноутбук. Самого Ивана еще до начала обыска арестовали.

Николай Полозов, который является его адвокатом, говорил, что Яцкина преследуют за проукраинскую позицию.

Читайте РБК-Украина в Google News
политзаключенные
NEWS
Аваков покинул пост главы МВД. Рада приняла отставку министра
Аваков покинул пост главы МВД. Рада приняла отставку министра
DAILY
Виктор Ляшко: Делаем все, чтобы осенью локдауна не было, но этого не исключаем
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Виктор Ляшко: Делаем все, чтобы осенью локдауна не было, но этого не исключаем