Політв'язню Яцкіну в окупованому Криму потрібна термінова меддопомога, - омбудсмен

Політв'язень Іван Яцкін, незаконно засуджений в окупованому Росією Криму, потребує термінового фахового медичного обстеження та лікування. У нього загострилися хронічні хвороби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на омбудсмена Людмилу Денісову .

За даними уповноваженої з прав людини, у Яцкіна загострилися хронічні хвороби ніг - запалення судин призвело до утворення трофічних виразок. Він постійно страждає від нестерпного головного болю.

"Адміністрація СІЗО №1 міста Сімферополя, де утримується Іван Яцкін, ігнорує його заяви про надання медичної допомоги... Звертаюся до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою терміново вжити відповідні заходи та невідкладно надати в повному обсязі екстрену медичну допомогу", - наголосила Денісова.

Також вона закликала міжнародну спільноту відреагувати на факти порушення прав та вжити всіх можливих заходів, аби припинити тортури стосовно українських громадян у місцях несвободи РФ.