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Політв'язню Яцкіну в окупованому Криму потрібна термінова меддопомога, - омбудсмен

Новость на русском →
Четвер 15 липня 2021 10:25
Політв'язню Яцкіну в окупованому Криму потрібна термінова меддопомога, - омбудсмен Фото: політв'язень Іван Яцкін (memohrc.org)
Автор: РБК-Україна

Політв'язень Іван Яцкін, незаконно засуджений в окупованому Росією Криму, потребує термінового фахового медичного обстеження та лікування. У нього загострилися хронічні хвороби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на омбудсмена Людмилу Денісову.

За даними уповноваженої з прав людини, у Яцкіна загострилися хронічні хвороби ніг - запалення судин призвело до утворення трофічних виразок. Він постійно страждає від нестерпного головного болю.

"Адміністрація СІЗО №1 міста Сімферополя, де утримується Іван Яцкін, ігнорує його заяви про надання медичної допомоги... Звертаюся до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою терміново вжити відповідні заходи та невідкладно надати в повному обсязі екстрену медичну допомогу", - наголосила Денісова.

Також вона закликала міжнародну спільноту відреагувати на факти порушення прав та вжити всіх можливих заходів, аби припинити тортури стосовно українських громадян у місцях несвободи РФ.

Нагадаємо, у травні так званий "суд" в Криму призначив покарання українцю Івану Яцкіну у вигляді 11 років позбавлення волі. Відбувати незаконне покарання українець буде у колонії суворого режиму.

До цього адвокат українського політв'язня заявляв про погіршення стану здоров'я Яцкіна.

Іван Яцкін був затриманий 16 жовтня 2019 року в Криму. Під час обшуків у нього вилучили документи українського зразка і ноутбук. Самого Івана ще до початку обшуку заарештували.

Микола Полозов, який є його адвокатом, говорив, що Яцкіна переслідують за проукраїнську позицію.

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