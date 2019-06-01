ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

К политзаключенному Грибу в РФ не пускают адвокатов

Новости » Общество    01.06.2019 - 03:43
К политзаключенному Грибу в РФ не пускают адвокатов
Фото: Павел Гриб (twitter.com informHR)

Адвокат трижды безуспешно пыталась попасть к Грибу

К украинскому политзаключенному Павлу Грибу, который находится в российском СИЗО, трижды не пустили его адвоката Марину Дубровину. Об этом защитник Гриба сообщила порталу "МБХ медиа".

По ее словам, ее подзащитному по-прежнему не оказывают медицинскую помощь, в которой он нуждается.

"Меня к нему не пускают, я трижды к нему ходила, сидела там весь день, но безрезультатно - говорят, все занято, не могут пустить", - сказала она.

Она добавила, что сторона защиты направляла обращение на имя уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой по поводу оказания Грибу медицинской помощи, однако ответ не получала. 

Напомним, Грибу в пятницу 22 марта объявили приговор. Российский суд назначил ему наказание в виде 6 лет тюрьмы за подготовку "теракта на выпускном вечере в Сочи". 

После этого отец политзаключенного сообщио, что Грибу необходима операция, иначе есть риск возникновения внутреннего кровотечения, которое приведет к смерти парня. 

К военнопленным украинским морякам не пускают адвокатов В РФ заявили, что Гриб прекратил голодовку
Новости Украины Павел Грибадвокат
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь