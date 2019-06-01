К политзаключенному Грибу в РФ не пускают адвокатов

Фото: Павел Гриб (twitter.com informHR)

Адвокат трижды безуспешно пыталась попасть к Грибу

К украинскому политзаключенному Павлу Грибу, который находится в российском СИЗО, трижды не пустили его адвоката Марину Дубровину. Об этом защитник Гриба сообщила порталу "МБХ медиа".

По ее словам, ее подзащитному по-прежнему не оказывают медицинскую помощь, в которой он нуждается.

"Меня к нему не пускают, я трижды к нему ходила, сидела там весь день, но безрезультатно - говорят, все занято, не могут пустить", - сказала она.

Она добавила, что сторона защиты направляла обращение на имя уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой по поводу оказания Грибу медицинской помощи, однако ответ не получала.

Напомним, Грибу в пятницу 22 марта объявили приговор. Российский суд назначил ему наказание в виде 6 лет тюрьмы за подготовку "теракта на выпускном вечере в Сочи".

После этого отец политзаключенного сообщио, что Грибу необходима операция, иначе есть риск возникновения внутреннего кровотечения, которое приведет к смерти парня.