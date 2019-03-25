Если Грибу не сделают операцию, он умрет, - отец

Фото: Павел Гриб (facebook Игоря Гриба)

У Гриба синдром портальной гипертензии

Украинскому политзаключенному Павлу Грибу необходима операция, иначе есть риск возникновения внутреннего кровотечения, которое приведет к смерти парня. Об этом отец политзаключенного Игорь Гриб рассказал в эфире "Прямого".

Отец добавил, что Гриб объявил голодовку для того, чтобы ему оказали хотя бы минимальную медицинскую помощь.

"Для Павла не существенно, год или два. Если он останется там сейчас, и ему не сделают операцию - он умрет. Цинизм всей ситуации в том, что до российской стороны донесли суть ситуации с болезнью - смертельная опасность. Что Павлу нужна операция - донесена", - рассказал отец политзаключенного.

По его словам, украинский профессор приезжал и разъяснил российским врачам, правоохранителям и другим всю опасность отсутствия необходимой помощи.

"Синдром портальной гипертензии - это неизлечимая врожденная болезнь, которая у Павла с детства. Простыми словами - это букет болезней, обратная вена, что подает кровь, печень, селезенка, желудок... Короче это букет", - добавил Игорь Гриб.

Напомним, омбудсмен Людмила Денисова ранее сообщала, что процесс этапирования и дальнейшее заключение несет угрозу жизни политзаключенного Павла Гриба.

РБК-Украина писало, что Павел Гриб после оглашения приговора заявил о голодовке. Как известно, суд в РФ приговорил Гриба до 6 лет тюрьмы. Против этого приговора уже выступили МИД Украины, Госдеп США, ЕС и Британия.