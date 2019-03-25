ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Если Грибу не сделают операцию, он умрет, - отец

Новости » Общество    25.03.2019 - 11:58
Если Грибу не сделают операцию, он умрет, - отец
Фото: Павел Гриб (facebook Игоря Гриба)

У Гриба синдром портальной гипертензии

Украинскому политзаключенному Павлу Грибу необходима операция, иначе есть риск возникновения внутреннего кровотечения, которое приведет к смерти парня. Об этом отец политзаключенного Игорь Гриб рассказал в эфире "Прямого".

Отец добавил, что Гриб объявил голодовку для того, чтобы ему оказали хотя бы минимальную медицинскую помощь.

"Для Павла не существенно, год или два. Если он останется там сейчас, и ему не сделают операцию - он умрет. Цинизм всей ситуации в том, что до российской стороны донесли суть ситуации с болезнью - смертельная опасность. Что Павлу нужна операция - донесена", - рассказал отец политзаключенного.

По его словам, украинский профессор приезжал и разъяснил российским врачам, правоохранителям и другим всю опасность отсутствия необходимой помощи.

"Синдром портальной гипертензии - это неизлечимая врожденная болезнь, которая у Павла с детства. Простыми словами - это букет болезней, обратная вена, что подает кровь, печень, селезенка, желудок... Короче это букет", - добавил Игорь Гриб.

Напомним, омбудсмен Людмила Денисова ранее сообщала, что процесс этапирования и дальнейшее заключение несет угрозу жизни политзаключенного Павла Гриба.

РБК-Украина писало, что Павел Гриб после оглашения приговора заявил о голодовке. Как известно, суд в РФ приговорил Гриба до 6 лет тюрьмы. Против этого приговора уже выступили МИД Украины, Госдеп США, ЕС и Британия.

Британия требует от РФ освободить Гриба Посольство США обеспокоено из-за приговора Грибу в РФ
Новости Украины политзаключенные в РФПавел Гриб
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь