До політв'язня Гриба в РФ не пускають адвокатів

Фото: Павло Гриб (twitter.com informHR)

Адвокат тричі безуспішно намагалася потрапити до Гриба

До українського політв'язня Павла Гриба, який знаходиться в російському СІЗО, тричі не пустили його адвоката Марини Дубровину. Про це захисник Гриба повідомила порталу "МБХ медіа".

За її словами, її підзахисному як і раніше не надають медичну допомогу, якої він потребує.

"Мене до нього не пускають, я тричі до нього ходила, сиділа там цілий день, але безрезультатно - кажуть, все зайнято, не можуть пустити", - сказала вона.

Вона додала, що сторона захисту направляла звернення на ім'я уповноваженого з прав людини Тетяни Москальковой з приводу надання Грибу медичної допомоги, однак відповідь не отримувала.

Нагадаємо, Грибу в п'ятницю 22 березня оголосили вирок. Російський суд призначив йому покарання у вигляді 6 років в'язниці за підготовку "теракту на випускному вечорі в Сочі".

Після цього батько політв'язня сообщио, що Грибу необхідна операція, інакше є ризик виникнення внутрішньої кровотечі, яке призведе до смерті хлопця.