ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

До політв'язня Гриба в РФ не пускають адвокатів

Новини » Суспільство    01.06.2019 - 03:43
До політв'язня Гриба в РФ не пускають адвокатів
Фото: Павло Гриб (twitter.com informHR)

Адвокат тричі безуспішно намагалася потрапити до Гриба

До українського політв'язня Павла Гриба, який знаходиться в російському СІЗО, тричі не пустили його адвоката Марини Дубровину. Про це захисник Гриба повідомила порталу "МБХ медіа".

За її словами, її підзахисному як і раніше не надають медичну допомогу, якої він потребує.

"Мене до нього не пускають, я тричі до нього ходила, сиділа там цілий день, але безрезультатно - кажуть, все зайнято, не можуть пустити", - сказала вона.

Вона додала, що сторона захисту направляла звернення на ім'я уповноваженого з прав людини Тетяни Москальковой з приводу надання Грибу медичної допомоги, однак відповідь не отримувала.

Нагадаємо, Грибу в п'ятницю 22 березня оголосили вирок. Російський суд призначив йому покарання у вигляді 6 років в'язниці за підготовку "теракту на випускному вечорі в Сочі".

Після цього батько політв'язня сообщио, що Грибу необхідна операція, інакше є ризик виникнення внутрішньої кровотечі, яке призведе до смерті хлопця.

До військовополонених українських моряків не пускають адвокатів В РФ заявили, що Гриб припинив голодування
Новини України Павел Грибадвокат
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся