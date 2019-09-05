Политзаключенному Дудке не оказывают медицинскую помощь

Политзаключенному Владимиру Дудке не оказывают надлежащую медицинскую помощь в СИЗО Симферополя. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой нна Крымскую правозащитную группу.

По информации адвоката, 2 сентября во время встречи с Дудкой заключенный сообщил, что состояние его здоровья ухудшается. У него язва желудка и проблемы в области урологии, однако медицинская помощь не оказывается должным образом.

"Владимиру огласили все результаты медицинского обследования, которое проводилось в 2018 году. Однако условия содержания в СИЗО априори не располагают к надлежащему и качественному лечению", - пояснил адвокат.

Также он добавил, что дело Владимира Дудки, согласно сопроводительного письма Севгорсуда, направлено в Верховный суд РФ 30 августа. Это будет обжаловано в апелляционной инстанции.

Как известно, 4 апреля 2019 года Дудку приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу 350 тыс. рублей. Вместе с Владимиром Дудкой 14 лет лишения свободы и штраф 300 тыс. получил еще одни узник Кремля - Алексей Бессарабов.

РБК-Украина писало, что подконтрольный России "Севастопольский городской суд" 4 сентября направил уголовное "дело украинских диверсантов" Владимира Дудки и Алексея Бессарабова в Верховный суд России для рассмотрения апелляционной жалобы на приговор.