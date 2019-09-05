Політв'язню Дудці не надають медичну допомогу

Політв'язню Володимиру Дудці не надають належну медичну допомогу в СІЗО Сімферополя. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням нна Кримську правозахисну групу.

За інформацією адвоката, 2 вересня під час зустрічі з Дудкою політв'язень повідомив, що стан його здоров'я погіршується. У нього виразка шлунка і проблеми в області урології, однак медична допомога не надається належним чином.

"Володимиру оголосили всі результати медичного обстеження, яке проводилося в 2018 році. Проте умови утримання в СІЗО апріорі не пристосовані до належного та якісного лікування", - пояснив адвокат.

Також він додав, що справа Володимира Дудки, згідно супровідного листа Севміськсуду, направлена до Верховного суду РФ 30 серпня. Це буде оскаржено в апеляційній інстанції.

Як відомо, 4 квітня 2019 року Дудку засудили до 14 років позбавлення волі в колонії суворого режиму і штрафу 350 тис. рублів. Разом з Володимиром Дудкою 14 років позбавлення волі і штраф 300 тис. отримав ще один в'язень Кремля - Олексій Бессарабов.

РБК-Україна писало, що підконтрольний Росії "Севастопольський міський суд" від 4 вересня направив кримінальну "справу українських диверсантів" Володимира Дудки і Олексія Бессарабова у Верховний суд Росії для розгляду апеляційної скарги на вирок.