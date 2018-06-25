Политзаключенному Балуху стало плохо на 99 день голодовки, - адвокат

Балух больше не может ходить на прогулки

Украинскому политзаключенному Владимиру Балуху, арестованному в оккупированном Крыму, в понедельник, 25 июня, стало плохо на 99 день голодовки. Об этом после посещения своего подзащитного в СИЗО Симферополя сообщила адвокат Ольга Динзе, передают "Крым.Реалии".

"У него очень сильные боли в области груди и подлопаточной мышцы. Скорее всего, произошло защемление нерва", - сказала Динзе.

Она добавила, что из-за состояния здоровья Балух, который голодает уже 99 дней, отказался идти на прогулку, поскольку "просто физически не смог этого сделать".

Кроме того, по словам адвоката, он также не смог бы принять участие в заседании о рассмотрении ходатайства об условно-досрочном освобождении.

Динзе уточнила, что Балух продолжает сухую голодовку - не употребляет пищу, пьет только воду.

Напомним, в подконтрольном России Железнодорожном районном суде Симферополя 25 июня не состоялось заседание, на котором должны были рассматривать ходатайство защиты Владимира Балуха о его условно-досрочном освобождении по "делу о патронах".

Отметим, что Балух голодает с 19 марта 2018 года из-за несогласия с судебными преследованиями, которые называет сфальсифицированными.