Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.31
Курс доллара
Покупка 25.98
Продажа 26.31
Межбанк ASK 26.2
Межбанк BID 26.18
НБУ 2617.36
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.81
Курс евро
Покупка 30.11
Продажа 30.81
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.57
НБУ 3062.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.28
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.31
Курс доллара
Покупка 25.98
Продажа 26.31
Межбанк ASK 26.2
Межбанк BID 26.18
НБУ 2617.36
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.81
Курс евро
Покупка 30.11
Продажа 30.81
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.57
НБУ 3062.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.28
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Политзаключенному Балуху стало плохо на 99 день голодовки, - адвокат

НовостиОбщество    25.06.2018 - 18:37
Фото: Владимир Балух (facebook.com/Mariana_Betsa)
Фото: Владимир Балух (facebook.com/Mariana_Betsa)

Балух больше не может ходить на прогулки

Украинскому политзаключенному Владимиру Балуху, арестованному в оккупированном Крыму, в понедельник, 25 июня, стало плохо на 99 день голодовки. Об этом после посещения своего подзащитного в СИЗО Симферополя сообщила адвокат Ольга Динзе, передают "Крым.Реалии".

"У него очень сильные боли в области груди и подлопаточной мышцы. Скорее всего, произошло защемление нерва", - сказала Динзе.

Она добавила, что из-за состояния здоровья Балух, который голодает уже 99 дней, отказался идти на прогулку, поскольку "просто физически не смог этого сделать".

Кроме того, по словам адвоката, он также не смог бы принять участие в заседании о рассмотрении ходатайства об условно-досрочном освобождении.

Динзе уточнила, что Балух продолжает сухую голодовку - не употребляет пищу, пьет только воду.

Напомним, в подконтрольном России Железнодорожном районном суде Симферополя 25 июня не состоялось заседание, на котором должны были рассматривать ходатайство защиты Владимира Балуха о его условно-досрочном освобождении по "делу о патронах".

Отметим, что Балух голодает с 19 марта 2018 года из-за несогласия с судебными преследованиями, которые называет сфальсифицированными.

Сущенко просит Сенцова отказаться от голодовки В ПАСЕ пройдут дебаты об украинских политзаключенных в РФ
Теги публикации: политзаключенные  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Долбаная штирлициада": Бабченко пожаловался на жизнь в "бункере" после покушения
Квартира за тысячу долларов: как в Украине живут города-призраки
"Алиби" возвращаются: сестры Завальские сделали неожиданное заявление
"На душе светло": Ани Лорак поделилась теплыми впечатлениями от Киева
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь