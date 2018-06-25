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Суд по делу Балуха перенесли на 5 июля

НовостиОбщество    25.06.2018 - 12:03
Фото: Владимир Балух (facebook.com/krym.org)
Фото: Владимир Балух (facebook.com/krym.org)

Балуха не смогли доставить в суд из-за отсутствия разрешения Раздольненского суда

В Железнодорожном районном суде Симферополя не состоялось заседание, на котором должны были рассматривать ходатайство защиты Владимира Балуха о его условно-досрочном освобождении по "делу о патронах". Об этом передает Громадське радио.

Как сообщается, судебное заседание перенесли на 5 июля, поскольку Балуха не смогли доставить в суд. Причина - отсутствие разрешения Раздольненского суда.

"В связи с тем, что Балуха не оказалось возможным доставить в суд, заседание не состоялось. Единственным нюансом может быть то, что если ему вынесут приговор - нам могут просто отказать в рассмотрении подобного ходатайства", - заявила адвокат Ольга Динзе.

Напомним, ранее сообщалось, что Балух принял решение перейти на сухую голодовку.

Как известно, украинский политзаключенный Владимир Балух 19 марта объявил бессрочную голодовку с требованием отменить незаконный приговор в виде лишения свободы на 3 года и 5 месяцев колонии-поселения. После месяца голодовки он согласился принимать 2 стакана овсяного киселя и 50-70 грамм ржаных сухарей в день. 

Также напомним, что Федеральная служба безопасности России задержала Балуха в 2016 году за активную проукраинскую позицию. Однако официальной причиной якобы указано хранения боеприпасов и тротиловых шашек.

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Теги публикации: Суд, Российская Федерация, политзаключенные в РФ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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