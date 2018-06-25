Політв'язню Балуху стало погано на 99 день голодування, - адвокат

Балух більше не може ходити на прогулянки

Українському політв'язню Володимиру Балуху, заарештованому в окупованому Криму, у понеділок, 25 червня, стало погано на 99 день голодування. Про це після відвідування свого підзахисного в СІЗО Сімферополя повідомила адвокат Ольга Дінзе, передають "Крим.Реалії".

"У нього дуже сильні болі в області грудей і підлопаткових м'язів. Швидше за все, сталося защемлення нерва", - сказала Дінзе.

Вона додала, що через стану здоров'я Балух, який голодує вже 99 днів, відмовився йти на прогулянку, бо "просто фізично не зміг цього зробити".

Крім того, за словами адвоката, він також не зміг би взяти участь у засіданні про розгляд клопотання про умовно-дострокове звільнення.

Дінзе уточнила, що Балух продовжує сухе голодування - не вживає їжу, п'є тільки воду.

Нагадаємо, в підконтрольному Росії Залізничному районному суді Сімферополя 25 червня не відбулося засідання, на якому мали розглядати клопотання захисту Володимира Балуха про його умовно-дострокове звільнення по "справі про патрони".

Зазначимо, що Балух голодує з 19 березня 2018 року через незгоди з судовими переслідуваннями, які називає сфальсифікованими.