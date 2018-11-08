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К политзаключенному Балуху в колонию пустили на встречу сестру

Новости » Общество    08.11.2018 - 20:22
Фото: Владимир Балух (facebook.com/petroporoshenko)
Фото: Владимир Балух (facebook.com/petroporoshenko)

Ранее к Балуху родственников не пускали

Украинский активист, политзаключенный Владимир Балух 8 ноября 2018 года, который находится в керченской колонии, впервые за долгое время встретился с сестрой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крымскую правозащитную группу".

По данным правозащитной организаци, у Балуха состоялась короткая встреча с родной сестрой Надеждой. Она специально для посещения брата приехала в Керчь  из Волгоградской области РФ. 

"Украинцу дали возможность поговорить с сестрой через стекло по телефонной трубке. По информации супруги Владимира Балуха - Натальи, родные передали украинцу посылку", - отметили в организации.

По данным правозащитников, согласно российскому законодательству, которое применяет Россия на территории аннексированного Крыма, Владимир Балух имеет право на краткосрочные свидания продолжительностью четыре часа и длительные свидания продолжительностью трое суток на территории колонии.

Ранее адвокат Ольга Динзе сообщала, что Дмитрий Динзе и архиепископ Крымский и Симферопольский УПЦ КП Климент не смогли посетить политзаключенного Владимира Балуха. Администрация колонии сообщила, что украинец находится на карантине в Керченской колонии.

Во время этапирования из СОЗО в колонию Балух объявил о прекращении голодовки. Балух заявил, что не позволит себе "принимать пищу из рук оккупанта и одеть его тюремную робу". По данным адвоката, у Балуха после более 200 дней голодовки есть подозрение на язву или панкреатит.

По состоянию на 5 ноября, осужденный в Крыму украинский активист Владимир Балух, находящийся в Керченской колонии №2, не возобновлял голодовку. А 7 ноября заключенного Балуха перевели из карантина в общий барак.

Добавим, 3 октября 2018 года Верховный "суд" оккупированного Россией Крыма сократил на месяц срок заключения украинского активиста, политзаключенного Владимира Балуха. "Суд" рассмотрел апелляционную жалобу и решил изменить приговор украинскому политзаключенному. Он проведет в тюрьме 4 года 11 месяцев вместо 5 лет.

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Новости Украины политзаключенныеВладимир Балух
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