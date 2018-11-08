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До політв'язню Балуху в колонію пустили на зустріч сестру

Новини » Суспільство    08.11.2018 - 20:22
Фото: Володимир Балух (facebook.com/petroporoshenko)
Фото: Володимир Балух (facebook.com/petroporoshenko)

Раніше до Балуху родичів не пускали

Український активіст, політв'язень Володимир Балух 8 листопада 2018 року, який знаходиться в керченській колонії, вперше за довгий час зустрівся з сестрою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кримську правозахисну групу".

За даними правозахисної організації, у Балуха відбулася коротка зустріч з рідною сестрою Надією. Вона спеціально для відвідування брата приїхала в Керч з Волгоградської області РФ.

"Українцю дали можливість поговорити з сестрою через скло по телефонній трубці. За інформацією дружини Володимира Балуха - Наталі, рідні передали українцю посилку", - зазначили в організації.

За даними правозахисників, згідно з російським законодавством, яке застосовує Росія на території анексованого Криму, Володимир Балух має право на короткострокові побачення тривалістю чотири години і тривалі побачення тривалістю три доби на території колонії.

Раніше адвокат Ольга Дінзе повідомляла, що Дмитро Дінзе і архієпископ Кримський і Сімферопольський УПЦ КП Климент не змогли відвідати політв'язня Володимира Балуха. Адміністрація колонії повідомила, що українець знаходиться на карантині в Керченській колонії.

Під час етапування з СОЗО в колонію Балух оголосив про припинення голодування. Балух заявив, що не дозволить собі "брати їжу з рук окупанта і одягнути його тюремну робу". За даними адвоката, у Балуха після більше 200 днів голодування є підозра на виразку або панкреатит.

Станом 5 листопада, засуджений в Криму український активіст Володимир Балух, який знаходиться в Керченській колонії №2, не відновлював голодування. А 7 листопада Балуха перевели з карантину в загальний барак.

Додамо, 3 жовтня 2018 року Верховний суд" окупованого Росією Криму скоротив на місяць термін ув'язнення українського активіста, політв'язня Володимира Балуха. "Суд розглянув апеляційну скаргу і вирішив змінити вирок українському політв'язню. Він проведе у в'язниці 4 роки 11 місяців замість 5 років.

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