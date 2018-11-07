Политзаключенного Балуха перевели в общий барак колонии

Фото: Владимир Балух (facebook.com petroporoshenko)

Ахтем Чийгоз заявил, что состояние здоровья Балуха приемлемое

Заключенного в Керченской колонии оккупированного Крыма украинского активиста Владимира Балуха перевели из карантина в барак. Об этом сообщил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, передает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Балуха из карантина перевели в общий барак. Сейчас информации об угрозе его жизни нет. Состояние здоровья приемлемое. Голодовку пока не возобновлял", - рассказал Чийгоз.

Напомним, ранее сообщалось, что адвокат Дмитрий Динзе и архиепископ Крымский и Симферопольский УПЦ КП Климент не смогли посетить украинского политзаключенного и активиста Владимира Балуха по причине того, что он находится на карантине в Керченской колонии.

Политзаключенный Балух прекращает голодовку. Балух заявил, что не позволит себе "принимать пищу из рук оккупанта и одеть его тюремную робу". По данным Динзе, у Балуха после более 200 дней голодовки есть подозрение на язву или панкреатит.