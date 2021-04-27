У політв'язня Яцкіна погіршився стан здоров'я, йому не передають медикаменти, - адвокат

Про це повідомив його адвокат Микола Полозов у Facebook .

Верховний суд Криму сьогодні провів судове засідання у справі Яцкіна в закритому режимі у зв'язку з наявністю у справі "відомостей, що становлять державну таємницю".

"До початку судового засідання і в перерві я поспілкувався з Іваном Григоровичем щодо умов його утримання в СІЗО Сімферополя. За його словами, після вчорашнього суду його привезли в СІЗО в автозаку з іншими арештантами, проте потім всіх вивели і почали розводити по камерах, а його помістили в підвальне приміщення, розташоване під СІЗО, так звану "кишку", - розповів адвокат.

Він повідомив, що Яцкіна протримали в цій "кишці" близько двох годин. Він був змушений стоячи перебувати в сирому приміщенні.

"Враховуючи захворювання нижніх кінцівок, наявних у нього, а також наслідки обмороження ніг в СІЗО "Лефортово", стан здоров'я Івана Яцкіна погіршився. Сьогодні скаржився мені на сильні болі в ногах", - повідомив Полозов.

Крім того, Яцківу досі не передали медикаменти (знеболюючі та антикоагулянти) які раніше йому передали родичі.

"Дуже хочеться сподіватися, що адміністрація СІЗО Сімферополя вживе необхідних заходів для забезпечення прав ув'язнених і докладатиме зусиль щодо недопущення нелюдського ставлення до "спецконтингенту" з боку відповідальних співробітників", - зазначив адвокат.