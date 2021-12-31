Политзаключенного Яцкина этапировали в Кемеровскую область России

Политзаключенный Иван Яцкин, незаконно осужденный в оккупированном Россией Крыму, этапирован в г. Белово Кемеровской области России. Он нуждается в медицинской помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост адвоката Николая Полозова в Facebook.

"Сегодня стало известно, что Иван Яцкин оказался в ИК-44 в г. Белово Кемеровской области", - написал адвокат.

По его словам, Яцкин испытывает в колонии систематическое давление.

"Его уже поставили на профучет как "склонного к бегству" лишь из-за того, что имеет гражданство Украины. Это на больных то ногах склонен к бегству...",- отметил Полозов.

Кроме этого, как сообщил адвокат, политзаключенный Яцкин, подвергается унижающему человеческое достоинство обращению, оскорблениям и угрозам за принадлежность к украинской нации и наличия гражданства Украины.

"В настоящее время Иван Яцкин остро нуждается в проведении в отношении его медицинского обследования состояния его здоровья после перенесенной голодовки и оказания ему медицинской помощи. А также обеспечение гарантий безопасности", - добавил адвокат.