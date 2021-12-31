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Політв'язня Яцкіна етапували в Кемеровську область Росії

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Кемеровська область, П'ятниця 31 грудня 2021 08:21
Політв'язня Яцкіна етапували в Кемеровську область Росії Фото: політв'язень Іван Яцкін (memohrc.org)
Автор: Марія Кучерявець

Політв'язень Іван Яцкін, незаконно засуджений в окупованому Росією Криму, етапований у м. Білово Кемеровської області Росії. Він потребує медичної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост адвоката Миколу Полозова у Facebook.

"Сьогодні стало відомо, що Іван Яцкін опинився в ІЧ-44 у м. Білово Кемеровської області", - написав адвокат.

За його словами, Яцкін зазнає в колонії систематичного тиску.

"Його вже поставили на профоблік як "схильного до втечі" лише через те, що має громадянство України. Це на хворих то ногах схильний до втечі...", - зазначив Полозов.

Крім цього, як повідомив адвокат, політв'язень Яцкін, наражається на приниження людської гідності, образи та загрози за приналежність до української нації та наявності громадянства України.

"В даний час Іван Яцкін гостро потребує проведення щодо нього медичного обстеження стану його здоров'я після перенесеного голодування та надання йому медичної допомоги. А також забезпечення гарантій безпеки", - додав адвокат.

Нагадаємо, у травні так званий "суд" в Криму призначив покарання українцю Івану Яцкіну у вигляді 11 років позбавлення волі. Відбувати незаконне покарання українець буде у колонії суворого режиму.

До цього адвокат українського політв'язня заявляв про погіршення стану здоров'я Яцкіна.

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