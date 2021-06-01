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У политзаключенного Приходько серьезные проблемы со здоровьем. Его этапируют в колонию строгого режима

Автор: РБК-Украина

Украинский консул посетил политзаключенного Олега Приходько в российском СИЗО в Ростове-на-Дону. У него сохраняются серьезные проблемы со здоровьем.

Об этом пишет "Крым.Реалии".

Консул сообщил, что политзаключенный он страдает от опухания ног и хронических заболеваний внутренних органов. Приходько ожидает тяжелый период в колонии.

"На кону стоит лишь одно: не потерять и без того слабое здоровье и просто выжить. Сейчас Олег Аркадьевич страдает от опухания ног и хронических заболеваний внутренних органов", - сказал дипломат.

По словам консула, переданные для Приходько лекарства, дошли до него с 8-дневным опозданием. Дипломат обсудил эту проблему с администрацией СИЗО.

В ближайшие 10 дней политзаключенного этапируют в колонию строгого режима. Точная дата и место следующего содержания Приходько неизвестны ни адвокатам, ни консулам до прибытия в конечный пункт.

Ранее сообщалось, что "суд " в РФ отклонил апелляцию защиты политзаключенного Олега Приходько.

Напомним, в начале марта Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону, приговорил крымчанина Олега Приходько к 5 годам колонии строгого режима. Также ему присудили уплатить штраф в размере 110 тысяч рублей.

Ему огласили приговор по сфабрикованному уголовному делу за якобы попытку совершения террористического акта, а также подготовку к поджога генконсульства РФ во Львове летом 2019 года. Защита украинского политзаключенного жалобу в Европейский суд по правам человека.

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