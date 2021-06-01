У политзаключенного Приходько серьезные проблемы со здоровьем. Его этапируют в колонию строгого режима

Консул сообщил, что политзаключенный он страдает от опухания ног и хронических заболеваний внутренних органов. Приходько ожидает тяжелый период в колонии.

"На кону стоит лишь одно: не потерять и без того слабое здоровье и просто выжить. Сейчас Олег Аркадьевич страдает от опухания ног и хронических заболеваний внутренних органов", - сказал дипломат.

По словам консула, переданные для Приходько лекарства, дошли до него с 8-дневным опозданием. Дипломат обсудил эту проблему с администрацией СИЗО.

В ближайшие 10 дней политзаключенного этапируют в колонию строгого режима. Точная дата и место следующего содержания Приходько неизвестны ни адвокатам, ни консулам до прибытия в конечный пункт.