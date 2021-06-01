У політв'язня Приходька серйозні проблеми зі здоров'ям. Його етапують в колонію суворого режиму

Український консул відвідав політв'язня Олега Приходька в російському СІЗО в Ростові-на-Дону. У нього зберігаються серйозні проблеми зі здоров'ям.
Про це пише "Крим.Реалії".
Консул повідомив, що політв'язень він страждає від опухання ніг і хронічних захворювань внутрішніх органів. Приходька очікує важкий період в колонії.
"На кону стоїть лише одне: не втратити і без того слабке здоров'я і просто вижити. Зараз Олег Аркадійович страждає від опухання ніг і хронічних захворювань внутрішніх органів", - сказав дипломат.
За словами консула, передані для Приходька ліки, дійшли до нього з 8-денним запізненням. Дипломат обговорив цю проблему з адміністрацією СІЗО.
У найближчі 10 днів політв'язня етапують до колонії суворого режиму. Точна дата і місце наступного утримання Приходька невідомі ні адвокатам, ні консулам до прибуття до кінцевого пункту.
Раніше повідомлялося, що "суд" у РФ відхилив апеляцію захисту політв'язня Олега Приходька.
Нагадаємо, на початку березня Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону, засудив кримчанина Олега Приходька до 5 років колонії суворого режиму. Також йому присудили сплатити штраф у розмірі 110 тисяч рублів.
Йому оголосили вирок у сфабрикованій кримінальній справі за нібито спробу вчинення терористичного акту, а також підготовку до підпалу генконсульства РФ у Львові влітку 2019 року. Захист українського політв'язня скаргу в Європейський суд з прав людини.