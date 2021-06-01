RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У політв'язня Приходька серйозні проблеми зі здоров'ям. Його етапують в колонію суворого режиму

Автор: РБК-Україна

Український консул відвідав політв'язня Олега Приходька в російському СІЗО в Ростові-на-Дону. У нього зберігаються серйозні проблеми зі здоров'ям.

Про це пише "Крим.Реалії".

Консул повідомив, що політв'язень він страждає від опухання ніг і хронічних захворювань внутрішніх органів. Приходька очікує важкий період в колонії.

"На кону стоїть лише одне: не втратити і без того слабке здоров'я і просто вижити. Зараз Олег Аркадійович страждає від опухання ніг і хронічних захворювань внутрішніх органів", - сказав дипломат.

За словами консула, передані для Приходька ліки, дійшли до нього з 8-денним запізненням. Дипломат обговорив цю проблему з адміністрацією СІЗО.

У найближчі 10 днів політв'язня етапують до колонії суворого режиму. Точна дата і місце наступного утримання Приходька невідомі ні адвокатам, ні консулам до прибуття до кінцевого пункту.

Раніше повідомлялося, що "суд" у РФ відхилив апеляцію захисту політв'язня Олега Приходька.

Нагадаємо, на початку березня Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону, засудив кримчанина Олега Приходька до 5 років колонії суворого режиму. Також йому присудили сплатити штраф у розмірі 110 тисяч рублів.

Йому оголосили вирок у сфабрикованій кримінальній справі за нібито спробу вчинення терористичного акту, а також підготовку до підпалу генконсульства РФ у Львові влітку 2019 року. Захист українського політв'язня скаргу в Європейський суд з прав людини.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України политзаключенные